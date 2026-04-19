वेस्ट एशिया संकट पर भारत का मास्टरप्लान, आगे रहने के लिए 12,980  करोड़ रुपये का सुरक्षा कवच

कैबिनेट ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी

कैबिनेट ने एक बडे भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दे दी है। इसे सरकार ने लगभग 12,980 करोड़ रुपये की गारंटी दी है, जिससे समुद्री व्यापार बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि देश के पास 60 दिनों से ज्यादा का ईंधन भंडार मौजूद है। भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे कई देशों से तेल और गैस का आयात कर रहा है। ऐसे में, अगर हालात बिगड़ते भी हैं, तो भी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई बडी चिंता नहीं होगी।