भारतीय गणितज्ञ महेश काकडे ने 2026 का रामानुजन पुरस्कार जीता, संख्या सिद्धांत में किया महत्वपूर्ण कार्य

वर्ष 2005 में स्थापित रामानुजन पुरस्कार में 10,000 डॉलर का नकद पुरस्कार शामिल है और यह विकासशील देशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किए गए असाधारण गणितीय अनुसंधान को सम्मानित करता है।

पुरस्कार युवा गणितज्ञों के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स (ICTP) और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन (IMU) द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के उन गणितज्ञों को दिया जाता है, जिन्होंने विकासशील देशों में काम करते हुए उत्कृष्ट शोध कार्य किया है।