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LPG टैंकर जहाज 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार किया, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पहुंचे
भारतीय LPG टैंकर जहाज जग वसंत और पाइन होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पहुंच गए हैं

LPG टैंकर जहाज 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार किया, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पहुंचे

लेखन गजेंद्र
Mar 23, 2026
12:41 pm
क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में संघर्ष के बीच तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदे 2 भारतीय टैंकर जहाज तनावग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' नामक जहाज फारस की खाड़ी में फंसे थे, जो अब सुरक्षित रूप से होर्मुज पार करके अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। इन्होंने सुबह रवाना होने से पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से मंजूरी प्राप्त की थी। ये जल्द भारतीय बंदरगाह पहुंच सकते हैं।

आपूर्ति

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर तनाव और बढ़ा

दोनों भारतीय जहाज ने होर्मुज संकरे समुद्री मार्ग को उस समय पार किया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इसे खोलने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। ट्रंप ने ईरान को कहा है कि अगर होर्मुज को 48 घंटे के अंदर नहीं खोला गया तो वे होर्मुज और ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर बड़ा हमला करेंगे। IRGC ने भी जवाब दिया कि अगर हमला हुआ तो वे खाड़ी देशों के ऊर्जा सुविधाओं को तबाह कर देंगे।

शुल्क

जहाजों से शुल्क लेने की खबर

युद्ध के बीच लंदन में स्थित ईरान इंटरनेशनल ने एक ईरानी संसद के हवाले से दावा किया कि ईरान, संघर्षग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने के लिए कुछ व्यापारिक जहाजों से 20 लाख अमेरिकी डॉलर ( करीब 18.80 करोड़ रुपये) वसूल रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने यह दावा करते हुए इस कदम को ईरान द्वारा रणनीतिक जलमार्ग पर 'अधिकार' जताने के तरीके के रूप में पेश किया।

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