भारतीय LPG टैंकर जहाज जग वसंत और पाइन होर्मुज जलडमरूमध्य पार करके अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में पहुंच गए हैं

LPG टैंकर जहाज 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार किया, अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र पहुंचे

लेखन गजेंद्र 12:41 pm Mar 23, 202612:41 pm

क्या है खबर?

पश्चिमी एशिया में संघर्ष के बीच तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से लदे 2 भारतीय टैंकर जहाज तनावग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'जग वसंत' और 'पाइन गैस' नामक जहाज फारस की खाड़ी में फंसे थे, जो अब सुरक्षित रूप से होर्मुज पार करके अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। इन्होंने सुबह रवाना होने से पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से मंजूरी प्राप्त की थी। ये जल्द भारतीय बंदरगाह पहुंच सकते हैं।