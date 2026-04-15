टैरिफ में बदलाव के बीच अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता फिर शुरू, अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल

समझौता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रद्द कर दी गई थी बैठक

फरवरी में दोनों देशों ने समझौते को अंतिम रूप दिया था, जिसके तहत अमेरिका ने कई शर्तों के साथ भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिसके बाद अमेरिका ने 24 फरवरी से शुरू होने वाली 150 दिनों की अवधि के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया। मार्च में दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के बीच बैठक होनी थी, जो रद्द कर दी गई।