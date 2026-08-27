भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पास डूबे मालवाहक जहाज से 2 चीनी नागरिकों को बचाया

लौह अयस्क चीन ले जा रहे एमवी ओशन विनर जहाज का 20 अगस्त को पारादीप तट से लगभग 200 समुद्री मील दूर संपर्क टूट गया था।

जहाज 20 अगस्त की रात पारादीप से निकला था। उसे सिंगापुर या चीन पहुंचना था। जहाज लापता होने के बाद IGC और भारतीय नौसेना ने खोज और बचाव अभियान शुरू किया।

पनामा ध्वज वाले जहाज पर 24 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिसमें 20 चीनी, एक बांग्लादेशी और 3 म्यांमार नागरिक सवार थे।