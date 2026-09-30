भारतीय तटरक्षक बल ने 3,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारतीय तटरक्षक बल ने 3,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े

लेखन गजेंद्र 09:42 am Sep 30, 202609:42 am

क्या है खबर?

भारतीय तटरक्षक बल ने लक्षद्वीप के पश्चिमी अरब सागर में मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े समुद्री प्रयास को नाकाम कर दिया। बल ने बुधवार को बताया कि उसने गुजरात आतंकवाद निरोधी बल (ATS) और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और 3,000 करोड़ रुपये के मूल्य वाली ड्रग्स जब्त की है। बल ने बताया कि तस्करी के इस प्रयास में एक ईरानी नाव और 5 पाकिस्तानी नागरिक शामिल थे, जो उनकी गिरफ्त में हैं।