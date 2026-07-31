LAC के पास बॉलीवुड गाना गाते दिखे चीनी और भारतीय सैनिक

LAC के पास बॉलीवुड गाना गाते दिखे चीनी सैनिक, भारतीय सैनिक ने बनाई वीडियो

लेखन गजेंद्र 12:04 pm Jul 31, 202612:04 pm

क्या है खबर?

भारत और चीन के बीच बनी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है, जिसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच मित्रता दिख रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की ओर से एक्स पर साझा वीडियो में चीनी सैनिक मोबाइल पर बॉलीवुड फिल्म मोहब्बतें का मशहूर गाना सुनते-गाते दिख रहे हैं। वीडियो को एक भारतीय सैनिक फिल्मा रहा है। यह वीडियो कब का है और कहां का है और इसकी सत्यतता की पुष्टि नहीं हुई है।