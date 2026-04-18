भारतीय वायुसेना प्रमुख ने उड़ाया अमेरिका का F-15EX विमान, हिंद-प्रशांत में भारत-US ताकत का नया अध्याय!

अमरप्रीत सिंह ने USAF के नेताओं से मुलाकात की

सिंह ने सिर्फ उड़ान ही नहीं भरी, बल्कि उन्होंने शीर्ष अमेरिकी वायुसेना नेताओं के साथ बैठकर रणनीति, संयुक्त अभ्यास और भविष्य की तकनीकी अपग्रेड पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरे से भारत की अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की कोशिश और अमेरिका के साथ उसके बढ़ते सहयोग को भी बल मिला है, जिसमें एमक्यू-9बी स्काई गार्डियन जैसे आधुनिक ड्रोन खरीदने की योजनाएं भी शामिल हैं। दोनों देशों ने जोर देकर कहा कि ऐसे कदमों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और मजबूत होगी।