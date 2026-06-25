अमेरिका और भारत के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बीच दिल्ली में बातचीत हुई

भारत-अमेरिका के बीच 2 दिन की बैठक में व्यापार-समझौते पर नहीं बनी बात, क्या है अड़चन?

लेखन गजेंद्र 10:05 am Jun 25, 202610:05 am

क्या है खबर?

अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर 2 दिन से केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल से कई दौर की बातचीत कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी है। अमेरिकी टीम व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर की अगुआई में 22 जून को दिल्ली आई और 24 जून तक रही। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी बातचीत हुई। बातचीत के बाद भी अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर कोई नतीजा नहीं निकला।