भारत-UK के बीच FTA लागू होने से आपकी जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा

भारत-UK के बीच FTA लागू: आपकी जेब पर इसका क्या और कितना असर होगा?

लेखन भारत शर्मा 12:47 pm Jul 15, 202612:47 pm

क्या है खबर?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बुधवार (15 जुलाई) से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया। इस समझौते पर 26 जुलाई, 2025 को लंदन में आयोजित कार्यक्रम में देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) कहा जाता है। यह किसी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ भारत के सबसे बड़े व्यापार समझौतों में से एक है। आइए जानते हैं इसका लोगों की जेब पर क्या असर होगा।