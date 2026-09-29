पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के बीच भारत वैकल्पिक मार्ग के लिए चीन से कर रहा बातचीत

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के बीच भारत वैकल्पिक मार्ग के लिए चीन से कर रहा बातचीत

लेखन गजेंद्र 07:03 pm Sep 29, 202607:03 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान द्वारा अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद भारत ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश तेज कर दी है। NDTV के मुताबिक, भारत इसके लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है और शिनजियांग हवाई क्षेत्र को संभावित वैकल्पिक मार्ग के रूप में देख रहा है। भारत ने यह कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के कुछ दिनों बाद उठाया है।