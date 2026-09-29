पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध के बीच भारत वैकल्पिक मार्ग के लिए चीन से कर रहा बातचीत
क्या है खबर?
पाकिस्तान द्वारा अपना हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए प्रतिबंधित किए जाने के बाद भारत ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश तेज कर दी है। NDTV के मुताबिक, भारत इसके लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है और शिनजियांग हवाई क्षेत्र को संभावित वैकल्पिक मार्ग के रूप में देख रहा है। भारत ने यह कदम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के कुछ दिनों बाद उठाया है।
कदम
होटान के रास्ते उड़ान संचालन के लिए एक साल से चल रही बातचीत
रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि शिनजियांग से पहले भारत होटान के रास्ते उड़ानें संचालित करने के लिए एक साल से अधिक समय से बातचीत कर रहा है।
इसके लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी चीनी समकक्षों से संपर्क में हैं।
बता दें कि शी के दिल्ली आगमन से पहले चाइना सदर्न एयरलाइंस ने घोषणा की कि वह 6 साल बाद 21 सितंबर से ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी।
रुकावट
चीन और भारत के बीच उड़ान हुई है शुरू
भारत और चीन के बीच उड़ान कोविड-19 महामारी के बाद से बंद थी। उसके बाद गलवान घाटी में झड़प के बाद दोनों देशों के राजयनिक संबंधों में तनाव आ गया।
हाल में, भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए हैं और इंडिगो ने 6 साल बाद अक्टूबर 2025 में पहली बार कोलकाता से ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें शुरू की।
इसके बाद फरवरी में एयर इंडिया ने दिल्ली और शंघाई के बीच सीधी उड़ान शुरू की है।
प्रतिबंध
अप्रैल 2025 से बंद है पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र
पिछले साल अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तोड़ दी।
इसके बाद, पाकिस्तान ने भी अप्रैल 2025 से अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए बंद है, जिससे भारतीय एयरलाइंस को यूरोप, अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देश के लिए लंबा रूट लेना पड़ रहा है।
पाकिस्तान अपने हवाई क्षेत्र प्रतिबंध को लगातार बढ़ा रहा है।