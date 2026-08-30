भारत ने नेपाल में अब तक भेजी 68 टन से अधिक राहत सामग्री

नेपाल में तबाही के बाद भारत बना मददगार, अब तक भेजी 68 टन आपातकालीन राहत सामग्री

लेखन भारत शर्मा 07:49 pm Aug 30, 202607:49 pm

क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्लेशियर फटने के कारण आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 750 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,000 से अधिक लोग लापता हैं। इस मानवीय संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। भारत अब तक 4 सैन्य उड़ानों के जरिए 68 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल पहुंचा चुका है।