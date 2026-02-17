मुंबई में पकड़े गए ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जहाज, अमेरिका से प्रतिबंधित मिले
क्या है खबर?
समुद्री गतिविधियों को लेकर अलर्ट भारत ने फरवरी में मुंबई में ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर के जहाज पकड़े हैं, जो अमेरिका से प्रतिबंधित बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, जहाजों का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) नंबर उन जहाजों से मिलता है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। पकड़े गए जहाज स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल-जफजिआ हैं। ईरान की नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) का कहना है कि उनका इन जहाजों से कोई संबंध नहीं है।
जब्त
जहाज का बदला जा रहा था झंडा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाजों को कुछ हफ्ते पहले भारतीय अधिकारियों द्वारा मुंबई तट से करीब 100 नॉटिकल मील पश्चिम में संदिग्ध गतिविधि के बाद रोका गया था। जहाजों को जांच के लिए मुंबई पोर्ट लाया गया। अधिकारियों को जहाजों पर तब शक हुआ, जब जहाजों का बार-बार झंडा और पहचान बदला गया। भारतीय अधिकारियों ने पहले 6 फरवरी को एक्स पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन बाद में उस पोस्ट को हटा दिया। जहाजों के मालिक विदेशी कंपनियां हैं।
सख्ती
भारत ने बढ़ाई सख्ती
जहाजों की जब्ती के बाद भारतीय तटरक्षक बल 55 जहाज और 10-12 विमान के साथ समुद्री क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी कर रहा है। भारत अपने जलक्षेत्र का उपयोग तेल कार्गो के स्रोत को छिपाने के जहाज से जहाज ट्रांसफर को रोकना चाहता है। बता दें कि अमेरिका के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने पिछले साल कहा था कि उसने 3 जहाजों ग्लोबल पीस, चिल-1 और ग्लोरी स्टार-1 पर प्रतिबंध लगाया था, जिनके IMO नंबर जब्त जहाजों के समान थे।