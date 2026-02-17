मुंबई में पकड़े गए ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जहाज, अमेरिका से प्रतिबंधित मिले

मुंबई में ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर जहाज पकड़े गए

लेखन गजेंद्र 10:15 am Feb 17, 202610:15 am

क्या है खबर?

समुद्री गतिविधियों को लेकर अलर्ट भारत ने फरवरी में मुंबई में ईरान से जुड़े 3 तेल टैंकर के जहाज पकड़े हैं, जो अमेरिका से प्रतिबंधित बताए जा रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक, जहाजों का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) नंबर उन जहाजों से मिलता है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। पकड़े गए जहाज स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल-जफजिआ हैं। ईरान की नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (NIOC) का कहना है कि उनका इन जहाजों से कोई संबंध नहीं है।