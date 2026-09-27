गुजरात में शुरू हुई भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन

गुजरात में शुरू हुई भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन, अमित शाह दिखाई हरी झंडी

लेखन भारत शर्मा 07:17 pm Sep 27, 202607:17 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से भारत की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह कदम रेल परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल और अधिक किफायती बनाने के भारत सरकार के व्यापक प्रयासों का एक हिस्सा है। इस नई ट्रेन तकनीक से ईंधन की लागत में कमी आने के साथ-साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन में गिरावट आएगी।