फ्लाईदुबई घटना के बाद भारत में अलर्ट, विमानन सुरक्षा के नजरिए से हो रही जांच
क्या है खबर?
दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में बुधवार को घटी हिंसक घटना ने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। विमान में सवार ओमान के सह-पायलट द्वारा भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से किए गए हमले के बाद विमानन सुरक्षा उपायों की व्यापाक समीक्षा किए जाने की संभावना है। न्यूज18 के मुताबिक, नागरिक उड्डयन सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से मामले का आकलन कर रही है।
अलर्ट
हवाई मार्शल की तैनाती पर भी हो सकता है फैसला
सिन्हा ने कहा कि भारत इस मामले की जांच कर रहा है और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य पर गौर किया जा रहा है, अगर किसी सलाह की जरूरत होगी तो उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, समीक्षा में विमानन सुरक्षा से संबंधित मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं को शामिल किया जा सकता है, जिसमें एयरलाइंस द्वारा संवेदनशील मार्गों पर स्काई मार्शल की तैनाती शामिल है।
इस दौरान विमानन सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाओं की भी जांच होगी।
जांच
कॉकपिट से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की समीक्षा
मंत्रालय एयरलाइंस के साथ-साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) जैसी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिकाओं की जांच करेगी, जिनके पास अपहरण की स्थितियों से निपटने की विशेष क्षमताएं हैं।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भी अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूदा प्रोटोकॉल की समीक्षा करेंगे।
यह भी जांच जाएगा कि कॉकपिट के भीतर से जुड़ी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी बदलाव या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है या नहीं।