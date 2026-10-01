फ्लाईदुबई घटना के बाद भारत में विमानन सुरक्षा के नजरिए से हो रही जांच

फ्लाईदुबई घटना के बाद भारत में अलर्ट, विमानन सुरक्षा के नजरिए से हो रही जांच

लेखन गजेंद्र 06:34 pm Oct 01, 202606:34 pm

क्या है खबर?

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में बुधवार को घटी हिंसक घटना ने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। विमान में सवार ओमान के सह-पायलट द्वारा भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से किए गए हमले के बाद विमानन सुरक्षा उपायों की व्यापाक समीक्षा किए जाने की संभावना है। न्यूज18 के मुताबिक, नागरिक उड्डयन सचिव समीर सिन्हा ने कहा कि सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से मामले का आकलन कर रही है।