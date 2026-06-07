भारत में इबोला वायरस को लेकर हाई अलर्ट बरकरार है

भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट बरकरार, सभी संदिग्ध मामलों की नकारात्मक आई रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 05:55 pm Jun 07, 202605:55 pm

क्या है खबर?

इबोला वायरस प्रभावित अफ्रीकी देशों से आए कई यात्रियों को क्वारंटाइन में रखकर घातक वायरस के लिए उनकी जांच किए जाने के बाद पूरे भारत में स्वास्थ्य अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि, सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट जांच के बाद नकारात्मक आई है, जिससे संक्रमण फैलने का डर खत्म हो गया है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रसार हो रहा है। भारतीय स्वास्थ्य अधिकारी अब इन क्षेत्रों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रख रहे हैं।