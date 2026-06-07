भारत में इबोला को लेकर हाई अलर्ट बरकरार, सभी संदिग्ध मामलों की नकारात्मक आई रिपोर्ट
क्या है खबर?
इबोला वायरस प्रभावित अफ्रीकी देशों से आए कई यात्रियों को क्वारंटाइन में रखकर घातक वायरस के लिए उनकी जांच किए जाने के बाद पूरे भारत में स्वास्थ्य अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि, सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट जांच के बाद नकारात्मक आई है, जिससे संक्रमण फैलने का डर खत्म हो गया है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रसार हो रहा है। भारतीय स्वास्थ्य अधिकारी अब इन क्षेत्रों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रख रहे हैं।
क्वारंटाइन
छत्तीसगढ़ में अफ्रीका से लौटे 3 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इबोला प्रभावित अफ्रीकी देशों से लौटे 3 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि भारत पहुंचने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी इन लोगों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उनके नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं और अधिकारी उनकी स्वास्थ्य स्थिति और संपर्कों का पता लगा रहे हैं। क्वारंटाइन के बावजूद राज्य में अभी तक इबोला का कोई पुष्ट मामला नहीं आया है।
रिपोर्ट
हैदराबाद में सूडानी नागरिक की इबोला जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई
हैदराबाद में सूडान के एक नागरिक को इबोला संक्रमण के संभावित लक्षणों के साथ एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, बाद में जांच में संक्रमण की संभावना से इनकार किया गया। यह मामला हैदराबाद में एक अन्य सूडानी नागरिक के इबोला परीक्षण में नकारात्मक परिणाम आने के तुरंत बाद सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने निवासियों को आश्वस्त किया है कि शहर में अभी तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है।
राजस्थान
जयपुर में युगांडा की महिला की इबोला जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई
राजस्थान के जयपुर में युगांडा की एक महिला को इबोला के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के लिए उसके नमूने पुणे की एक विशेष प्रयोगशाला में भेजे गए, जहां संक्रमण की अनुपस्थिति की पुष्टि हुई। महिला अभी भी चिकित्सा निगरानी में है, लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल उसके वायरस से संक्रमित होने का कोई संकेत नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।
अलर्ट
वैश्विक संक्रमणों में वृद्धि के कारण अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग
हाल के मामले वैश्विक प्रकोपों के बीच इबोला वायरस से संभावित खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारियों को रेखांकित करते हैं। कई राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने इबोला के मामले सामने आए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों और अस्पतालों में स्क्रीनिंग के उपाय बढ़ा दिए हैं। अधिकारियों ने जनता से न घबराने की अपील की है, क्योंकि अब तक रिपोर्ट किए गए सभी संदिग्ध मामलों की जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई है।