भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के फैसले को नकारा, जानिए क्या कहा

मंत्रालय ने आगे कहा, "भारत ने इस CoA के अस्तित्व को कभी कानूनी मान्यता नहीं दी और लगातार मध्यस्थता निकाय की स्थापना को सिंधु जल संधि का गंभीर उल्लंघन माना है। इसलिए, भारत कभी इस निकाय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और इसके पूर्व निर्णयों पर कोई संज्ञान लेने से इनकार करता रहा है।"

मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट का भारत के संप्रभु निर्णयों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसके निर्णय भारत की कार्रवाई पर असर नहीं डालेगा।