भारत को जल्द मिल सकते हैं और 2 और LPG टैंकर, चल रही यह बड़ी तैयारी

लेखन भारत शर्मा 12:14 pm Mar 21, 202612:14 pm

क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के तनाव के मध्य अब भारत को जल्द ही द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) से भरे 2 और टैंकर मिल सकते हैं। खबरों के मुताबिक, भारतीय ध्वज वाले 2 द्रवीकृत LPG टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। यह कदम जलडमरूमध्य की नाकाबंदी के बीच उठाया गया है। 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' नामक ये जहाज वर्तमान में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के शारजाह के पास लंगर डाले हुए हैं।