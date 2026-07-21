भारत का सिंधु जल संधि पर रुख पहले जैसा ही बरकरार है

भारत का सिंधु जल संधि पर रुख बरकरार, कहा- आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान

लेखन भारत शर्मा 09:50 am Jul 21, 202609:50 am

क्या है खबर?

भारत सरकार ने 1960 की सिंधु जल संधि को वर्तमान स्वरूप में अप्रभावी बताते हुए स्पष्ट किया है कि भविष्य का समझौता पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने पर ही निर्भर करेगा। समाचार एजेंसी PTI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से भारत के इस रूख की पुष्टि की है। बता दें कि अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद और जल सहयोग को अलग करते हुए इस संधि को स्थगित कर दिया था।