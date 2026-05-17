भारत की जनगणना में डिजिटल क्रांति: 1.44 करोड़ से अधिक घरों ने खुद किया ऑनलाइन पंजीयन देश May 17, 2026

भारत की 2027 की जनगणना इस बार एक नए अंदाज में हो रही है। इसमें पहली बार नागरिकों को अपने घर की जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा मिली है। यह स्व-गणना पोर्टल रविवार, 17 मई, 2026 को लॉन्च किया गया था, और लॉन्च होते ही 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.44 करोड़ से ज्यादा घरों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले MCD इलाकों में अभी भी पुराने तरीके से घर-घर जाकर जनगणना का काम जारी है।