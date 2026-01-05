भारत ने ईरान के लिए जारी की एडवाइजरी, नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, "ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और पहचानकर्ताओं को उचित सावधानी बरतनी चाहिए, विरोध प्रदर्शनों या रैलियों वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए और समाचारों के साथ-साथ भारतीय दूतावास की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी बारीकी से नजर रखनी चाहिए।" एडवाइजरी में आगे कहा गया है, "ईरान में निवास वीजा पर रह रहे भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है।"

ईरान में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात

अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के संगठन HRAI के अनुसार, ईरान में एक सप्ताह से जारी अशांति के दौरान 990 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन फैलने से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। ईरान के बिगड़ते आर्थिक संकट और राष्ट्रीय मुद्रा में आई भारी गिरावट के कारण देश के 78 शहरों और 222 स्थानों बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।