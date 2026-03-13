युद्धपोत IRIS लावन के साथ कोच्चि में फंसे 183 ईरानी नाविकों को वापस स्वदेश भेजेगा भारत

भारत IRIS लावन 183 ईरानी नाविकों को वापस स्वदेश भेजेगा

लेखन गजेंद्र 03:21 pm Mar 13, 202603:21 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से कोच्चि में फंसे ईरानी नौसैनिक युद्धपोत IRIS लावन के 183 नाविकों को भारत वापस उनके स्वदेश भेजने को तैयार है। IRIS लावन ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना और IRIS बुशहर के साथ फरवरी में विशाखापत्तनम में आयोजित भारत के अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा और मिलान 2026 अभ्यासों में भाग लिया था। सभी ईरानी नाविक 4 मार्च से कोच्चि में प्रवास पर हैं। वे भारतीय नौसैनिक सुविधाओं में ठहरे हुए हैं।