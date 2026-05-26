दिल्ली में क्वाड का महामंथन: खुले हिंद-प्रशांत और सप्लाई चेन के लिए भारत का दृढ़ संकल्प देश May 26, 2026

मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल हुए। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने खुले और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत को बरकरार रखने के अपने वादे को एक बार फिर दोहराया।