दिल्ली में क्वाड का महामंथन: खुले हिंद-प्रशांत और सप्लाई चेन के लिए भारत का दृढ़ संकल्प

दिल्ली में क्वाड का महामंथन: खुले हिंद-प्रशांत और सप्लाई चेन के लिए भारत का दृढ़ संकल्प
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मंगलवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो शामिल हुए। इस मौके पर सभी मंत्रियों ने खुले और स्वतंत्र हिंद-प्रशांत को बरकरार रखने के अपने वादे को एक बार फिर दोहराया।
मंत्रियों ने सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया
मंत्रियों ने मिलकर सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों, कनेक्टिविटी की कमी और कुछ ही देशों पर ज्यादा निर्भरता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने क्षेत्र में हुए हालिया घटनाक्रमों पर भी बातचीत की।