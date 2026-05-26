क्वाड की दिल्ली में निर्णायक बैठक: समुद्री सुरक्षा से पश्चिम एशिया तक, भारत की रणनीति पर दुनिया की नजर देश May 26, 2026

आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभावों से निपटने पर ध्यान दिया जाएगा। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित रुकावटों को लेकर खास चिंता जताई जा रही है।