क्वाड की दिल्ली में निर्णायक बैठक: समुद्री सुरक्षा से पश्चिम एशिया तक, भारत की रणनीति पर दुनिया की नजर
आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक हो रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने, ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभावों से निपटने पर ध्यान दिया जाएगा। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित रुकावटों को लेकर खास चिंता जताई जा रही है।
जानकारों का मानना: क्वाड से मजबूत होगी समुद्री सुरक्षा
पिछले साल कुछ तनाव भरे संबंधों और अमेरिकी नीतियों में हुए बदलाव के बाद, कई जानकारों का मानना है कि यह क्वाड के लिए फिर से अपनी राह पकड़ने का एक अहम अवसर है। यह समूह समुद्री सुरक्षा और रसद (लॉजिस्टिक्स) में सहयोग बढ़ाना चाहता है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरे के दौरान मंत्री प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे।