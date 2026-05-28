नेपाल में 2015 में आया था सबसे भयानक भूकंप (फाइल तस्वीर)

नेपाल के भूकंप प्रभावित 8 जिलों में 14 स्कूल बनाएगा भारत, 35.03 करोड़ रुपये की मदद

लेखन गजेंद्र 07:02 pm May 28, 202607:02 pm

क्या है खबर?

भारत ने अपने पड़ोसी देश नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त स्कूलों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से भूकंप प्रभावित 8 जिलों के 14 स्कूलों में पुनर्निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 56.02 करोड़ नेपाली रुपये (35.02 करोड़ रुपये) की मदद की जाएगी। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि नेपाल के शिक्षा और खेल मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई ने विद्यालय निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।