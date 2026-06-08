भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से और भी मजबूत हो गया है

भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से और हुआ मजबूत, SIPRI की रिपोर्ट में खुलासा

लेखन भारत शर्मा 12:56 pm Jun 08, 202612:56 pm

क्या है खबर?

भारत ने परमाणु हथियार बनाने के मामले में पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है और उसकी धाक पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। दुनिया भर में हथियारों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट में यह अहम खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से पता चलता है कि परमाणु हथियार बनाने के मामले में भारत की रफ्तार अब लगभग चीन के बराबर पहुंच गई है। आई पूरी खबर जानते हैं।