भारत को डेंगू के खिलाफ 'क्यूडेंगा' नाम से पहली पहली वैक्सीन मिल गई है

भारत को डेंगू के खिलाफ मिली पहली वैक्सीन 'क्यूडेंगा', जानिए कीमत और प्रभावशीलता

लेखन भारत शर्मा 03:19 pm Jul 20, 202603:19 pm

क्या है खबर?

भारत ने डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन 'क्यूडेंगा' (QDENGA) या TAK-003 को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन जापानी दवा निर्माता कंपनी 'टाकेडा' द्वारा विकसित की गई है। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब भारत में डेंगू के मामले दुनिया के सबसे अधिक हैं। ऐसे में इस मंजूरी को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।