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भारत ने 4 दिन में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राजनयिक को किया तलब
भारत ने 4 दिन में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राजनयिक को किया तलब (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत ने 4 दिन में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राजनयिक को किया तलब

लेखन गजेंद्र
Jun 12, 2026
03:16 pm
क्या है खबर?

भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान के तट पर 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रावर को अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को दूसरी बार बुलाया और गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले जहाज एमटी जलवीर पर हुए अमेरिकी हमले के बाद औपचारिक विरोध दर्ज कराया। इस जहाज में 20 भारतीय नाविक सवार थे और 4 दिनों में यह इस तरह का तीसरा हमला है।

हमला

अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की गई है जान

ओमान तट के पास अमेरिका जलवीर के अलावा एमटी मारिवेक्स और एमटी सेट्टेबेलो तेल टैंकर पर हमला कर चुका है। एमटी मारिवेक्स में 24 भारतीय नाविक सवार थे, जिनको संकटकालीन सूचना मिलने के बाद बचा लिया गया। एमटी सेट्टेबेलो में भी 24 भारतीय नाविक सवार थे, लेकिन हमले के बाद 21 को बचाया जा सका और 3 लापता हो गए। एक दिन बाद तीनों के शव बरामद हुए। घटना को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी है।

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नाकाबंदी का उल्लंघन करने पर बनाया निशाना

अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) ने एक बयान में ओमान तट पर लगातार 2 तेल टैंकर पर हमला करने के बाद बयान जारी कर इसे नाकाबंदी का उल्लंघन करने पर हमला बताया है। सेना ने कहा कि USS अब्राहम लिंकन (CVN 72) के एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट ने पलाऊ ध्वज वाले एमटी मारिवेक्स और एमटी सेट्टेबेलो के इंजन कक्ष पर सटीक हमला किया था। सेना ने बताया कि जहाज अमेरिकी चेतावनियों का लगातार उल्लंघन कर रहे थे।

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