भारत ने 4 दिन में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राजनयिक को किया तलब (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत ने 4 दिन में 3 जहाजों पर हमले के बाद अमेरिकी राजनयिक को किया तलब

लेखन गजेंद्र 03:16 pm Jun 12, 202603:16 pm

क्या है खबर?

भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ओमान के तट पर 4 दिन के अंदर 3 जहाजों पर हमलों के बाद एक बार फिर अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रावर को अमेरिकी चार्ज डी'अफेयर्स जेसन मीक्स को दूसरी बार बुलाया और गिनी-बिसाऊ के ध्वज वाले जहाज एमटी जलवीर पर हुए अमेरिकी हमले के बाद औपचारिक विरोध दर्ज कराया। इस जहाज में 20 भारतीय नाविक सवार थे और 4 दिनों में यह इस तरह का तीसरा हमला है।