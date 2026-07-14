कर्नाटक में बनेगी देश की पहली AI यूनिवर्सिटी

कर्नाटक में बनेगी देश की पहली सरकारी AI यूनिवर्सिटी, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने की घोषणा

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:55 pm Jul 14, 202612:55 pm

क्या है खबर?

देश की पहली सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) यूनिवर्सिटी की स्थापना कर्नाटक में होगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज (14 जुलाई) बेंगलुरु में आयोजित गूगल I/O कनेक्ट इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक AI हब भी विकसित किया जाएगा, जो रिसर्च, इनोवेशन और नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से AI के क्षेत्र में शिक्षा, शोध और तकनीकी विकास को नई गति मिलेगी।