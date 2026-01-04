भारत ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए हमले को लेकर जताई चिंता, दिया अहम बयान

भारत ने रविवार को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमलों के बाद उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय दूतावास वेनेजुएला में भारतीय समुदाय के संपर्क में है और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता रहेगा। आइए जानते हैं भारत ने मामले पर क्या कुछ कहा है।

बयान भारत ने क्या जारी किया बयान? विदेश मंत्रालय ने कहा, "वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम बेहद चिंताजनक हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों का समाधान करने का आह्वान करते हैं।" इससे पहले भारत ने अपने लोगों के लिए यात्रा एडवाइजरी भी जारी की थी।

एडवाइजरी विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागिरकों के लिए जारी की एडवाइजरी इससे पहले मंत्रालय ने सुबह भारतीय नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की थी। उसमें वेनेजुएला में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने वेनेजुएला में मौजूद भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित करने की सलाह दी है। उन्हें कराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने और जरूरत पड़ने पर +58-412-9584288 पर व्हाट्सऐप कॉल करने को कहा है।

हमला अमेरिका ने वेनेजुएला पर आधी रात में किया हमला अमेरिका ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी काराकस के मुख्य हवाई अड्डे और सबसे बड़े सैन्य अड्डे फुएर्ते टियुना पर हमला किया। इस दौरान अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास पर धावा बोलकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क ले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि दोनों को अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने पकड़ा है। उन्हें कई आपराधिक मामलों का सामना करना होगा।

