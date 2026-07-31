भारत हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए बना रहा खुद का सिग्नलिंग सिस्टम, नाम होगा- भारत ट्रेन कंट्रोल सिस्टम

BTCS को मुंबई-अहमदाबाद लाइन के अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिला है। इस लाइन पर अभी यूरोपीय तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को भी आसानी से चला सकती है। उम्मीद है कि नए रेल मार्गों से जुड़ी योजनाएं 2027 के मध्य तक तैयार हो जाएंगी।

जापान इस बात से भले ही नाराज हो कि भारत उनके खास सिस्टम को नहीं अपना रहा है, लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का मानना है कि उनकी मौजूदा ट्रेनें ओपन स्टैंडर्ड्स की वजह से कई सप्लायर्स के पुर्जों के साथ काम कर पाती हैं। भविष्य में BTCS को दूसरे देशों में भी निर्यात किया जा सकता है, जिससे भारत की बढ़ती रेल तकनीक की क्षमता पूरी दुनिया देख पाएगी।