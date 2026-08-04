पिछले 7 साल में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी लाए गए वापस

पिछले 7 साल में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधी भारत लाए गए वापस

लेखन गजेंद्र 05:34 pm Aug 04, 202605:34 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि पिछले करीब साढ़े 7 सालों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है, जिसमें हिंसक अपराधों में शामिल अपराधी ज्यादा हैं। यह कार्रवाई 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू होने के बाद तेज हुई है। केंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक एकीकृत, खुफिया-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल विकसित किया गया है।