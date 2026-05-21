दिल्ली में होने वाला चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित (फाइल तस्वीर)

इबोला का असर, दिल्ली में होने वाला चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित

लेखन गजेंद्र 05:54 pm May 21, 202605:54 pm

क्या है खबर?

अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस के व्यापक असर को देखते हुए दिल्ली में होने वाला चौथा भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS) स्थगित कर दिया गया है। यह सम्मेलन 28 से 31 मई तक आयोजित होना था। इसे भारत सरकार, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इबोला के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे पर भी स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है।