CMRL मनी लॉन्ड्रिंग: मुख्यमंत्री की बेटी वीणा से ED की फिर पूछताछ

SFIO को 2.78 करोड़ और 182 करोड़ की गड़बड़ियां मिलीं

SFIO की जांच में यह सामने आया है कि CMRL ने एक्सलॉजिक को बिना किसी काम के 2.78 करोड़ रुपये दिए थे। इसके अलावा, कंपनी ने 15 सालों में 182 करोड़ रुपये के नकली नकद खर्च दिखाए, जिसका शक है कि रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसी मामले में 17 जून को वीणा से 8 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई थी और 19 जून को उनके बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई। इन खुलासों के बाद अब ED मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाओं की गहराई से जांच कर रहा है। इसी सिलसिले में वीणा को 29 जून को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।