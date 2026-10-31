पंचकूला में 8 साल छात्र ने 6 वर्षीय बच्ची पर पत्थर से किया जानलेवा हमला

पंचकूला में 8 साल छात्र ने 6 वर्षीय बच्ची पर पत्थर से किया जानलेवा हमला

लेखन भारत शर्मा 08:39 pm Oct 31, 202608:39 pm

क्या है खबर?

हरियाणा के पंचकूला से एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बच्चों के बीच हुए आपसी झगड़े ने एक हिंसक रूप ले लिया। पंचकूला के सेक्टर-20 इलाके में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक 8 वर्षीय छात्र ने किंडनगार्डन की 6 वर्षीय मासूम छात्रा पर स्कूल में ही गमले और भारी पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। मासूम बच्ची को गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है।