देश में बढ़ीं डिजिटल सुविधाएं, अब 64 प्रतिशत से अधिक महिलाएं कर रहीं इंटरनेट इस्तेमाल

भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में कम से कम एक बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली महिलाओं का आंकड़ा तेजी से ऊपर गया है। 2019-21 में यह संख्या 33.3 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 64.3 प्रतिशत पहुंच गई। यह बदलाव बताता है कि अब पहले के मुकाबले महिलाओं तक इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की पहुंच मजबूत हुई है।

बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट और मोबाइल पहुंच में भी बढ़ोतरी महिलाओं के बैंकिंग और बचत अकाउंट भी तेजी से बढ़े हैं। 2019-21 में 78.6 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक या सेविंग अकाउंट था, जो 2023-24 में बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया। वहीं पर्सनल मोबाइल फोन रखने वाली महिलाओं की संख्या भी 53.9 प्रतिशत से बढ़कर 63.6 प्रतिशत पहुंच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े महिलाओं के डिजिटल जुड़ाव और आर्थिक रूप से मजबूत होने की दिशा में लगातार सुधार दिखाते हैं और बदलाव लगातार जारी है।

सुधार स्वास्थ्य और साफ-सफाई में भी सुधार NFHS-6 के मुताबिक, 15 से 24 साल की लड़कियों और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई के सुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल भी बढ़ा है। यह आंकड़ा 77.6 प्रतिशत से बढ़कर 79.2 प्रतिशत हो गया। मंत्रालय का कहना है कि सरकारी योजनाओं और जागरूकता अभियान की वजह से इस दिशा में सुधार देखने को मिला है। रिपोर्ट में मां और बच्चे की सेहत, पोषण और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भी लगातार बेहतर स्थिति दर्ज की गई है।

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