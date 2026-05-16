केरलम के लिए हीट वेव के नियम बदलेगा IMD, सटीक अलर्ट से मिलेगी राहत!
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट वेव घोषित करने के अपने मापदंडों को बदलने का फैसला किया है। ये बदलाव खासकर केरल जैसे राज्यों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम वहां की जलवायु के मिजाज से मेल नहीं खाते। अभी के नियमों के हिसाब से, अलग-अलग इलाकों के लिए तापमान की सीमाएं तय की गई हैं — जैसे तटीय इलाकों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस, मैदानी इलाकों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस।
इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो और ऐसी स्थिति दो अलग-अलग मौसम केंद्रों पर दर्ज की जाए। लेकिन, केरल के मौसम पैटर्न के हिसाब से ये शर्तें ठीक नहीं बैठतीं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, नए दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
केरल में एंटीसाइक्लॉन की वजह से हवा गर्म
इस साल केरल में एंटीसाइक्लॉन के कारण रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रही हैं और साथ ही चिपचिपाहट वाली नमी भी बढ़ी है। गर्मी से होने वाली बीमारियों के मामले बढ़ने और IMD के अलर्ट जारी होने के बावजूद, पुराने मापदंडों के चलते औपचारिक रूप से हीट वेव घोषित नहीं की जा सकी। मानसून के कमजोर रहने की आशंका और तापमान के और भी अप्रत्याशित होने की संभावना को देखते हुए, IMD चाहता है कि संशोधित मापदंडों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श के बाद, ऐसा किया जाएगा ताकि जारी किए जाने वाले अलर्ट केरल के लोगों की वास्तविक स्थिति को सही मायने में दर्शा सकें।