केरलम के लिए हीट वेव के नियम बदलेगा IMD, सटीक अलर्ट से मिलेगी राहत! देश May 16, 2026

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हीट वेव घोषित करने के अपने मापदंडों को बदलने का फैसला किया है। ये बदलाव खासकर केरल जैसे राज्यों के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम वहां की जलवायु के मिजाज से मेल नहीं खाते। अभी के नियमों के हिसाब से, अलग-अलग इलाकों के लिए तापमान की सीमाएं तय की गई हैं — जैसे तटीय इलाकों के लिए 37 डिग्री सेल्सियस, मैदानी इलाकों के लिए 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाकों के लिए 30 डिग्री सेल्सियस।

इसके अलावा, यह भी जरूरी है कि सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो और ऐसी स्थिति दो अलग-अलग मौसम केंद्रों पर दर्ज की जाए। लेकिन, केरल के मौसम पैटर्न के हिसाब से ये शर्तें ठीक नहीं बैठतीं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, नए दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।