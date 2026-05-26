मानसून की धमाकेदार एंट्री! IMD ने बताया कहां और कब होगी झमाझम बारिश
दक्षिण पश्चिम मानसून बस देश में दस्तक देने ही वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के कई हिस्सों में पहुंच जाएगा। अगर आप केरल, माहे या लक्षद्वीप में रहते हैं, तो 26 से 29 मई के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। इसी तरह का मौसम तमिलनाडु, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है।
कर्नाटक और पूर्वोत्तर में भारी तूफानों की संभावना
दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26 से 29 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं। वहीं उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 27 मई को ओले गिरने की भी संभावना है।
असम और मेघालय में 26 से 27 मई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जो 31 मई तक अरुणाचल प्रदेश सहित हल्की से भारी बौछारों के रूप में जारी रह सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 26 मई को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और महीने के आखिर में भी ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है। इस तरह, मानसून का मौसम इस बार जोरदार तरीके से शुरू होने वाला है।