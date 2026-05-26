मानसून की धमाकेदार एंट्री! IMD ने बताया कहां और कब होगी झमाझम बारिश

कर्नाटक और पूर्वोत्तर में भारी तूफानों की संभावना

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26 से 29 मई के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफान देखने को मिल सकते हैं। वहीं उत्तर आंतरिक कर्नाटक में 27 मई को ओले गिरने की भी संभावना है।

असम और मेघालय में 26 से 27 मई को बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है, जो 31 मई तक अरुणाचल प्रदेश सहित हल्की से भारी बौछारों के रूप में जारी रह सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 26 मई को कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और महीने के आखिर में भी ऐसे ही हालात बने रहने की उम्मीद है। इस तरह, मानसून का मौसम इस बार जोरदार तरीके से शुरू होने वाला है।