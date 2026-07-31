7 प्रणालियों ने मानसून को किया बेकाबू, गुजरात से बिहार तक विकराल संकट

भारत में मानसून को एक साथ 7 अलग-अलग मौसम प्रणालियों से बड़ी ताकत मिल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि सोमाली जेट हवाएं और विदर्भ के ऊपर बना गहरा दबाव (डिप्रेशन), जो अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, इन भारी बारिशों की मुख्य वजह हैं। फिलहाल ये बारिशें पश्चिमी, मध्य और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हो रही हैं। इसी वजह से बिहार और असम जैसे इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है।