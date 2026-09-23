मानसून की दिल्ली से वापसी शुरू, 2002 के बाद इस साल जल्दी रवानगी

दिल्ली के साथ-साथ मानसून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से भी वापसी कर रहा है।

IMD के मुताबिक, मानसून की वापसी रेखबाब पंजाब के गुरदासपुर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, राजस्थान के उदयपुर और गुजरात के नालिया से होकर गुजरती है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वापसी में बारिश की संभावना कम है, लेकिन हवा राहत देगी।

दिन ने तेज गर्मी हो सकती है, लेकिन रात में मौसम ठंडा होना शुरू होगा।