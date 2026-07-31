अगस्त में भी दिखेगा अल नीनो का मध्यम असर

अगस्त में भी दिखेगा अल नीनो का मध्यम असर, सामान्य से कम बारिश होने की संभावना

लेखन गजेंद्र 11:32 pm Jul 31, 202611:32 pm

क्या है खबर?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले अनुमान जताया था कि इस बार मानसून पर अल नीनो का असर रहेगा और बारिश कम होगी। हालांकि, जुलाई में हुई सामान्य बारिश ने इस अनुमान को आश्चर्यचकित रूप से थोड़ा बदला है। अब अगस्त के लिए भविष्यवाणी करते हुए IMD ने बताया है कि इस महीने भी अल नीनो का मध्यम असर दिखेगा और पूरे देश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अगस्त के पहले हफ्ते में बारिश ठीक-ठाक रहेगी।