दक्षिण भारत में मौसम: बेंगलुरु में यलो अलर्ट, केरल में समय से पहले मानसून की एंट्री
बेंगलुरु या कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग ध्यान दें! भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इन क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।
कर्नाटक में भारी बारिश, तमिलनाडु में बौछारें
कर्नाटक के कई जिलों, जिनमें कोडागु, चिकमगलुरु, शिवमोगा और हासन शामिल हैं, वहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जैसे तटीय इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इस बीच, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, थेनी और कोयंबटूर जैसे शहरों में पहले से ही लगातार बारिश हो रही है।
केरल में 26 मई को मानसूनी बारिश की उम्मीद
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। केरल में इस बार 26 मई तक मानसून की पहली बारिश होने की उम्मीद है, जो सामान्य से थोड़ा पहले है। यह भारत के बारिश के मौसम की एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जा रही है।