दक्षिण भारत में मौसम: बेंगलुरु में यलो अलर्ट, केरल में समय से पहले मानसून की एंट्री देश May 17, 2026

बेंगलुरु या कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग ध्यान दें! भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इन क्षेत्रों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। बेंगलुरु में अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश होती रहेगी।