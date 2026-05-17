केरल में आसमानी आफत: IMD का 'येलो अलर्ट', 9 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा
केरल में मानसून पूर्व बारिश अब और तेज हो गई है। इसी के चलते मौसम विभाग (IMD) ने 9 जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली कड़कने के साथ गरज-चमक भी देखने को मिलेगी। खास तौर पर पतनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऐसे हालात बन सकते हैं।
केरल में भारी बारिश, मछुआरों को चेतावनी
कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। पदनक्काड में एक दिन में 9 सेंटीमीटर बारिश हुई, वहीं तलाससेरी और चेरुवंचेरी में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी परेशानियां आ सकती हैं। इडुक्की और वायनाड जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 18 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
IMD ने लोगों को घर पर रहने की सलाह दी
मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे तूफानी मौसम के दौरान घरों के अंदर ही रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। साथ ही, किसानों को भी बताया गया है कि वे अपनी फसलों और सब्जी फार्मों की सुरक्षा का खास ध्यान रखें, क्योंकि खराब मौसम से काफी नुकसान हो सकता है।