केरल में आसमानी आफत: IMD का 'येलो अलर्ट', 9 जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन का खतरा

केरल में भारी बारिश, मछुआरों को चेतावनी

कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। पदनक्काड में एक दिन में 9 सेंटीमीटर बारिश हुई, वहीं तलाससेरी और चेरुवंचेरी में 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी परेशानियां आ सकती हैं। इडुक्की और वायनाड जैसे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को 18 मई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।