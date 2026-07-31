IMD ने जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त तक जारी किया यलो अलर्ट
देश
जम्मू-कश्मीर में रहने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। मौसम विभाग ने पूरे जम्मू-कश्मीर के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनी के मुताबिक, 5 अगस्त तक हर दिन बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन मौसम बिगड़ा रहेगा और काफी बारिश हो सकती है।
जम्मू शहर में ऑरेंज अलर्ट, बारिश की संभावना
जम्मू शहर में 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। खासकर 31 जुलाई और 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन दिनों मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।