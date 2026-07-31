IMD ने जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त तक जारी किया यलो अलर्ट

जम्मू शहर में 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बीच-बीच में बारिश या गरज के साथ हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। खासकर 31 जुलाई और 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इन दिनों मध्यम से भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है।