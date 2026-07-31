गुजरात: IMD की चेतावनी, अगले 48 घंटे इन जिलों में बरसेगी भीषण बारिश

आज वडोदरा, अहमदाबाद, आणंद, भरूच और सूरत रेड अलर्ट पर हैं। कल से राजकोट और सुरेन्द्रनगर भी इन जिलों में शामिल हो जाएंगे। वडोदरा की बात करें तो, यहां गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पूरे गुजरात में मानसून की बारिश अब तक औसत का 55 प्रतिशत हो चुकी है, वहीं दक्षिण गुजरात में यह 79 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंच गई है।