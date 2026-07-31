पुणे घाटियों में IMD का रेड अलर्ट: भूस्खलन-बाढ़ का खतरा, यात्री रहें सावधान
पुणे की पहाड़ियों की तरफ जाने वालों के लिए अहम खबर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 31 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके तहत घाट वाले इलाकों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। राहत की बात यह है कि पुणे शहर और पिंपरी-चिंचवड इस रेड अलर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। इन इलाकों में सिर्फ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
IMD ने भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी दी
घाटियों से यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। IMD ने भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और खराब दृश्यता के खतरे को लेकर आगाह किया है। इसके अलावा, नासिक की घाटियों के साथ-साथ धुले और जलगांव जैसे पड़ोसी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।
वहीं, मराठवाड़ा और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का यह सिस्टम अगले 24 घंटे में कमजोर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन तब तक सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।