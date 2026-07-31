पुणे घाटियों में IMD का रेड अलर्ट: भूस्खलन-बाढ़ का खतरा, यात्री रहें सावधान

घाटियों से यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। IMD ने भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़ और खराब दृश्यता के खतरे को लेकर आगाह किया है। इसके अलावा, नासिक की घाटियों के साथ-साथ धुले और जलगांव जैसे पड़ोसी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है।

वहीं, मराठवाड़ा और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का यह सिस्टम अगले 24 घंटे में कमजोर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन तब तक सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।