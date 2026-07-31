गुजरात, विदर्भ, राजस्थान में बाढ़-बारिश का अलर्ट, मध्य भारत से बादल गायब

मानसून एक बार फिर अपना रंग बदल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि विदर्भ के ऊपर घने बादल छाए हैं और वहां जमकर बारिश हो रही है, वहीं मध्य प्रदेश और मध्य भारत के ज्यादातर इलाके अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।

IMD ने बताया है कि यह मौसमी सिस्टम लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से विदर्भ, गुजरात, उत्तर कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश हो सकती है।