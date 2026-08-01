महाराष्ट्र में जुलाई में झमाझम बारिश हुई, लेकिन सितंबर में सूखे का डर
महाराष्ट्र में अगस्त के दौरान मिली-जुली बारिश देखने को मिल सकती है, हालांकि सितंबर में सूखे की आशंका बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। वहीं, कोंकण और विदर्भ के इलाकों में बारिश कम होने की संभावना है।
कुल मिलाकर, इस साल मानसून का दूसरा चरण कमजोर रहने का अनुमान है। इसके साथ ही, अल नीनो का प्रभाव भी और बढ़ सकता है।
महाराष्ट्र में जुलाई में 40 प्रतिशत बारिश की अधिकता दर्ज
पूरे देश में कम बारिश के अनुमान के बावजूद, महाराष्ट्र में जुलाई में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। नासिक में सबसे अधिक 169 प्रतिशत बारिश की अधिकता रही, जबकि पुणे में भी 129 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ, सिंधुदुर्ग में सामान्य से कम बारिश हुई।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि यह अचानक हुई भारी बारिश बंगाल की खाड़ी में बने कई कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से हुई, जिसने राज्य के मौसम को प्रभावित किया।