महाराष्ट्र में जुलाई में झमाझम बारिश हुई, लेकिन सितंबर में सूखे का डर

पूरे देश में कम बारिश के अनुमान के बावजूद, महाराष्ट्र में जुलाई में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। नासिक में सबसे अधिक 169 प्रतिशत बारिश की अधिकता रही, जबकि पुणे में भी 129 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ, सिंधुदुर्ग में सामान्य से कम बारिश हुई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि यह अचानक हुई भारी बारिश बंगाल की खाड़ी में बने कई कम दबाव वाले क्षेत्रों की वजह से हुई, जिसने राज्य के मौसम को प्रभावित किया।