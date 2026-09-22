IIT बॉम्बे में साहिल की परीक्षा वाले दिन की CCTV फुटेज सामने आ गई है

IIT बॉम्बे आत्महत्या मामला: क्या साहिल नकल करते हुए पकड़ा गया था? सामने आई CCTV फुटेज

लेखन भारत शर्मा 05:05 pm Sep 22, 202605:05 pm

क्या है खबर?

IIT बॉम्बे के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण और नया खुलासा हुआ है। घटना वाले दिन का परीक्षा हॉल की CCTV फुटेज सामने आ गई है, जिसे अब मुंबई पुलिस की अपराध शाखा गहराई से जांच रही है। यह फुटेज उस समय की कड़ियों को जोड़ने में सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है जब साहिल को परीक्षा के दौरान कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया था।