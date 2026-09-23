IIT-बॉम्बे छात्र आत्महत्या मामले में प्रोफेसर दूल्ला को छुट्टी पर भेजा, आज अपराध शाखा करेगी पूछताछ

संस्थान के प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

बताया जा रहा है कि अपराध शाखा IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और अन्य संकाय सदस्य के बयान भी दर्ज कर सकती है।

प्रोफेसर दुल्ला से बुधवार को पूछताछ होगी। इससे पहले संस्थान ने उनको प्रशासनिक मामले के डीन पद से हटाया था।

उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव का आरोप है।